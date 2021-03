Minacce contro Giulia De Lellis che chiede ancora una volta scusa per un vecchio video (Di martedì 16 marzo 2021) Scuse miste ad orrore per Giulia De Lellis che continua a ricevere Minacce per un vecchio video, per dei commenti che risalgono a circa 4 anni fa (foto). L’influencer che è diventata famosa grazie a Uomini e Donne un tempo era anche tra gli ospiti di Barbara D’Urso e in una di quelle occasioni si lasciò sfuggire parole offensive nei confronti delle donne che hanno qualche chilo in più. A Giulia De Lellis non piacevano le donne curvy, non le trovava belle fisicamente, una sincerità che andava a braccetto con la sua immaturità. La rabbia degli odiatori è tornata a galla dopo tanto tempo, ancora per quelle parole. Tutta colpa di un video su Tik Tok, così quello vecchio intervento è diventato virale. Del tutto sbagliato il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 16 marzo 2021) Scuse miste ad orrore perDeche continua a ricevereper un, per dei commenti che risalgono a circa 4 anni fa (foto). L’influencer che è diventata famosa grazie a Uomini e Donne un tempo era anche tra gli ospiti di Barbara D’Urso e in una di quelle occasioni si lasciò sfuggire parole offensive nei confronti delle donne che hanno qualche chilo in più. ADenon piacevano le donne curvy, non le trovava belle fisicamente, una sincerità che andava a braccetto con la sua immaturità. La rabbia degli odiatori è tornata a galla dopo tanto tempo,per quelle parole. Tutta colpa di unsu Tik Tok, così quellointervento è diventato virale. Del tutto sbagliato il ...

Ultime Notizie dalla rete : Minacce contro Fortnite: la Stagione 6 sarà tutti contro tutti, ecco le novità Queste nuove aree dell'isola sono molto pericolose ed infestate da nuove minacce: gli Animali Selvaggi . Potrete essere sia predatori che prede, cacciare o anche domare questi animali che, oltre a ...

RISPETTIAMO LE REGOLE. Ci auguriamo finiscano presto 'le diatribe tra pro e contro il sindaco, litigi stupidi e inutili ... Basta con le offese, le minacce e tutto ciò che sta succedendo in questo periodo, serve serenità ...

Attentati Sardegna: minacce sui muri contro sindaco Nuorese Agenzia ANSA Minacce contro Giulia De Lellis che chiede ancora una volta scusa per un vecchio video Scuse miste ad orrore per Giulia De Lellis che continua a ricevere minacce per un vecchio video, per dei commenti che risalgono a circa 4 anni fa (foto). L’influencer che è diventata famosa grazie a ...

Gli hacker nordcoreani erano una barzelletta, ora sono una delle peggiori minacce globali A marzo del 2013 molti sudcoreani si sono trovati tagliati fuori dai loro account bancari. Gli ATM di due delle più grandi banche erano completamente ...

