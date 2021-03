L'Ema nella bufera apre a Sputnik e rassicura. "Moderna, Pfizer e J&J efficaci sulle varianti" (Di martedì 16 marzo 2021) Manila Alfano Il responsabile della strategia vaccini Cavaleri: "I sieri a Rna messaggero funzionano sulle mutazioni. Il russo ben disegnato, avrà l'ok entro maggio" In sottofondo, ma ben presente, resta il tema delle varianti. Oltre al ritardo provocato dallo stop di AstraZeneca, c'è la preoccupazione sull'efficacia dei vaccini sulle diverse varianti che il Covid ci sta presentando. Ieri il responsabile dell'Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, Bruno Ciancio in una audizione all'Europarlamento ha dato un primo resoconto sui numeri: la variante britannica è stata trovata in 28 Stati dello spazio economico europeo, 24mila casi, «la variante inglese è fino al 75% più trasmissibile», ha ricordato l'esperto, ma «non abbiamo prove che questa variante stia causando ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Manila Alfano Il responsabile della strategia vaccini Cavaleri: "I sieri a Rna messaggero funzionanomutazioni. Il russo ben disegnato, avrà l'ok entro maggio" In sottofondo, ma ben presente, resta il tema delle. Oltre al ritardo provocato dallo stop di AstraZeneca, c'è la preoccupazione sull'a dei vaccinidiverseche il Covid ci sta presentando. Ieri il responsabile dell'Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, Bruno Ciancio in una audizione all'Europarlamento ha dato un primo resoconto sui numeri: la variante britannica è stata trovata in 28 Stati dello spazio economico europeo, 24mila casi, «la variante inglese è fino al 75% più trasmissibile», ha ricordato l'esperto, ma «non abbiamo prove che questa variante stia causando ...

