Jade Raymond fonda un nuovo team di sviluppo (Di martedì 16 marzo 2021) Jade Raymond, fondatrice di Ubisoft Toronto e Motive Studios e una delle forze creative alla base della serie di successo Assassin's Creed, ha annunciato la fondazione di Haven Entertainment Studios Inc., un nuovo studio di sviluppo di videogiochi con sede a Montreal, in Canada. Raymond ha creato un team di talenti di livello mondiale con oltre dieci anni di esperienza di collaborazione su diversi titoli e serie estremamente popolari. In linea con il nome dello studio, i titoli sviluppati serviranno da rifugio per i giocatori, riunendoli all'insegna del divertimento, dell'autoespressione e della creazione di una comunità. La vision del porto sicuro si estende anche al team, che promuove la trasparenza e il rispetto reciproco.

