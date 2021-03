(Di martedì 16 marzo 2021) La stagione dei premi è stata stravolta dalla pandemia di coronavirus. Gli Emmy e i Golden Globes socialmente distantisembrati una riunione di famiglia su Zoom. Idelinveceunagrazie alle esibizioni di diversi artisti e alle scelte azzeccate fatte dalla Recording Academy. Tuttavia una cosa importante è emersa: le conversazioni sulla razza e sull’inclusività non stanno andando da nessuna parte.del, un evento? La stagione dei premi durante l’era della pandemia sisvolte in un clima davvero surreale. Gli Emmy e i Golden Globes socialmente distantisembrati una riunione di famiglia via Zoom. I ...

Ultime Notizie dalla rete : Grammy del

I Golden Globes e ihanno perso milioni di spettatori. Ora si teme anche per gli Oscar, che già l'anno scorso ... a partire dalla lunghezza delle premiazioni e dallo scollamento dai gusti...... durante il War Tour , l'esibizione che ha contribuito a rendere gli U2 una delle più grandi live bandmondo. E un altro gruppo di Dublino nominato ai, i Fontaines D. C. , aprirà il ...I Grammy del 2021 sono stati una distrazione rilassante. Le conversazioni sulla razza e sull’inclusività non stanno andando da nessuna parte ...L’esibizione avvenuta sotto la pioggia, in questo luogo iconico, ha contribuito a rendere gli U2 una delle più grandi live band del mondo. E un altro gruppo di Dublino nominato ai Grammy ...