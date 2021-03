Genova, escursione finisce in tragedia: giovane dottoressa scivola in un burrone e muore (Di martedì 16 marzo 2021) Genova, escursione finisce in tragedia. Una donna di 31 anni, Elisa Martina Enrile, è morta dopo essere caduta in un burrone durante una escursione lungo il sentiero a Mezzanego. La giovane, specializzanda in anestesia a Genova, era con un amico quando è precipitata: l’uomo ha avvisato i soccorsi ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Un drammatico incidente si è consumato nel pomeriggio di domenica a Mazzanego, comune nel Tigullio nella città metropolitana di Genova. Una giovane donna, la trentunenne Elisa Martina Enrile, ha perso la vita. La giovane, secondo quanto ricostruito, nel primo pomeriggio di ieri stava camminando insieme a un amico, un quarantaquattrenne di Chiavari, in un tratto di ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 16 marzo 2021)in. Una donna di 31 anni, Elisa Martina Enrile, è morta dopo essere caduta in undurante unalungo il sentiero a Mezzanego. La, specializzanda in anestesia a, era con un amico quando è precipitata: l’uomo ha avvisato i soccorsi ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Un drammatico incidente si è consumato nel pomeriggio di domenica a Mazzanego, comune nel Tigullio nella città metropolitana di. Unadonna, la trentunenne Elisa Martina Enrile, ha perso la vita. La, secondo quanto ricostruito, nel primo pomeriggio di ieri stava camminando insieme a un amico, un quarantaquattrenne di Chiavari, in un tratto di ...

