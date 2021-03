Formula E | l' ePrix di Eindhoven si avvicina

(Di martedì 16 marzo 2021) È quantomeno singolare che laE sia assente da paesi che, in materia di diffusione e volumi di vendita delle auto elettriche, risultano essere in Europa i più avanzati. Come l' Olanda , dove ...

... direttore della società promoter dell'evento, a The Race.com Governo centrale e locale favorevoli all'organizzazione di un, in una Olanda che vedrà il ritorno della1 nei prossimi mesi,...Dopo aver formalmente annunciato il progetto lo scorso anno , l'di Eindhoven riceve ufficialmente il sostegno del Governo dei Paesi Bassi per ospitare laE . Inviata una lettera formale a Jamie Reigle , Amministratore Delegato della serie elettrica. ...Dopo aver formalmente annunciato il progetto lo scorso anno, l’ePrix di Eindhoven riceve ufficialmente il sostegno del Governo dei Paesi Bassi per ospitare la Formula E. Inviata una lettera formale a ...ROMA - Per il primo successo su un anello cittadino della Formula E, la casa con la Stella ha dovuto attendere l’ultima gara, l’ePrix di Berlino del 13 agosto, della sua ...