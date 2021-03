Fiumicino, la zona rossa non frena i contagi: balzo in avanti, 32 positivi in un giorno (Di martedì 16 marzo 2021) Coronavirus Fiumicino, la zona rossa non frena i contagi, che al contrario aumentano in modo allarmante. “Oggi registriamo un nuovo aumento consistente nel numero dei positivi nel nostro comune – fa sapere il sindaco Esterino Montino – Secondo il report della Asl, rispetto a ieri ci sono 32 nuovi contagi e nessuna persona guarita. Questo significa che, in totale, nella nostra città ci sono al momento 272 persone positive“. “L’età media è di 41 anni con un rapporto con la popolazione salito a 0.33 – spiega il sindaco – La maggior parte delle persone positive si concentra, ancora, tra Isola Sacra e Fiumicino che insieme salgono al 62%. Stabile, rispetto a ieri, Maccarese con il 7%, mentre Fregene scende al 6%”. “La notizia della sospensione delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 marzo 2021) Coronavirus, lanon, che al contrario aumentano in modo allarmante. “Oggi registriamo un nuovo aumento consistente nel numero deinel nostro comune – fa sapere il sindaco Esterino Montino – Secondo il report della Asl, rispetto a ieri ci sono 32 nuovie nessuna persona guarita. Questo significa che, in totale, nella nostra città ci sono al momento 272 persone positive“. “L’età media è di 41 anni con un rapporto con la popolazione salito a 0.33 – spiega il sindaco – La maggior parte delle persone positive si concentra, ancora, tra Isola Sacra eche insieme salgono al 62%. Stabile, rispetto a ieri, Maccarese con il 7%, mentre Fregene scende al 6%”. “La notizia della sospensione delle ...

Lazio in zona rossa, parchi aperti a Roma. A Fiumicino decisa la chiusura RomaToday Comune di Roma sospende le rette degli Asili nido, ecco i dettagli Scuole di ogni ordine e grado chiuse e sospensione delle rette degli asili nido di Roma, ad annunciarlo è la Sindaca Virginia Raggi. Il Comune guidato da Virginia Raggi ha disposto la sospensione del ...

Lazio in zona rossa, la stazione Roma Termini deserta La stazione Termini di Roma è quasi completamente deserta. Pochissime le persone che viaggiano per i motivi consentiti dal nuovo DPCM firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi.

