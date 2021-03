Fabrizio Corona, la mamma dà di matto a Non è l’arena: “Prendete me, è colpa mia” (VIDEO) (Di martedì 16 marzo 2021) Nella puntata di domenica 14 marzo di Non è l’arena è andato in onda un blocco interamente dedicato a Fabrizio Corona, durante il quale è intervenuta anche la mamma dell’ex paparazzo. Massimo Giletti ha svelato ai telespettatori il contenuto di una telefonata intercorsa tra lui e la signora in questione poco dopo la notizia relativa all’arresto del figlio. Successivamente, poi, dopo vari interventi, c’è stato anche un commento molto toccante da parte della madre dell’imputato. La donna ha ascoltato tutti con educazione, ma alla fine ha avuto uno sfogo fortissimo. La telefonata tra Giletti e la mamma di Fabrizio Corona La mamma di Fabrizio Corona ha deciso di essere ospite a Non è l’arena per dibattere ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 16 marzo 2021) Nella puntata di domenica 14 marzo di Non èè andato in onda un blocco interamente dedicato a, durante il quale è intervenuta anche ladell’ex paparazzo. Massimo Giletti ha svelato ai telespettatori il contenuto di una telefonata intercorsa tra lui e la signora in questione poco dopo la notizia relativa all’arresto del figlio. Successivamente, poi, dopo vari interventi, c’è stato anche un commento molto toccante da parte della madre dell’imputato. La donna ha ascoltato tutti con educazione, ma alla fine ha avuto uno sfogo fortissimo. La telefonata tra Giletti e ladiLadiha deciso di essere ospite a Non èper dibattere ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona: andare in televisione non è un reato. Si rimprovera a Corona di esistere! - VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - EdoardoManzell1 : Alle 17,15 torna @pomeriggio5 #pomeriggio5 su #Canale5 ?? AlBano ha regalato tre papere a nonno Vittorio ?? Aggiorna… - goldenvgirl : RT @fkingrare: Fabrizio Corona è mentalmente instabile e sinceramente c’è poco da ridere -