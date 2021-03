Elton John attacca il Vaticano: «Che ipocriti…», la verità scomoda dietro “Rocketman” (Di martedì 16 marzo 2021) Elton John contro il Vaticano. Ieri, lunedì 15 marzo 2021, la Congregazione della Dottrina della Fede si è pronunciata sulla illiceità della benedizione dei matrimoni gay. «Non è e non intende essere un’ingiusta discriminazione, quanto invece richiamare la verità del rito liturgico e di quanto corrisponde profondamente all’essenza dei sacramentali, così come la Chiesa li intende», si legge in una nota. Una decisione che la star britannica trova ingiusta, o meglio, “ipocrita”. leggi anche l’articolo —> Elton John interrompe il concerto in lacrime: «Non ho più voce», poi la confessione sui social Elton John contro Città del Vaticano: «Ipocriti», la verità scomoda dietro ... Leggi su urbanpost (Di martedì 16 marzo 2021)contro il. Ieri, lunedì 15 marzo 2021, la Congregazione della Dottrina della Fede si è pronunciata sulla illiceità della benedizione dei matrimoni gay. «Non è e non intende essere un’ingiusta discriminazione, quanto invece richiamare ladel rito liturgico e di quanto corrisponde profondamente all’essenza dei sacramentali, così come la Chiesa li intende», si legge in una nota. Una decisione che la star britannica trova ingiusta, o meglio, “ipocrita”. leggi anche l’articolo —>interrompe il concerto in lacrime: «Non ho più voce», poi la confessione sui socialcontro Città del: «Ipocriti», la...

