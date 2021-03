Dalle ciaspolate al forest bathing | la montagna non è solo sci di A Ferraretto

(Di martedì 16 marzo 2021) (di Andrea) “Nel week end non si trovano delle racchette da neve neanche a pagarle oro, esaurite ovunque: sono tutte già prenotate.” È la risposta che ho avuto, qualche tempo fa, quando ho telefonato per sapere come vanno le cose in una località delle Alpi, alle prese con lo stop imposto dall’emergenza sanitaria. È un segnale: inizia a prendere corpo un’altra idea della vacanza, si scoprono altre attività che possono essere fatte inal, l’immersione nei sentieri avvolti dal silenzio e dal profumo degli alberi, rispettando le regole di distanziamento fisico. Un’altra idea che diventa indispensabile per guardare al dopo, per ricostruire un’economia dellache non sia più soltanto legata allo sci. La ...

Anzi, aumenta semmai il numero di chi ricerca pratiche alternative, come le, lo ... Ci hanno contattato per esempioCime Bianche in Valle d'Aosta. Abbiamo molto ancora da fare". Tags... ma molto dipende anchedecisioni su nuove restrizioni'. A parlare è Chiara Gortani , ... anche per molte delle attività in calendario, come ledi giorno e in notturna con arrivo in ...(di Andrea Ferraretto) “Nel week end non si trovano delle racchette da neve neanche a pagarle oro, esaurite ovunque: sono tutte già prenotate.” È la risposta che ho avuto, q ...È il momento di respirare a pieni polmoni e, perché no, anche fare un po' di fatica riattivando i muscoli. E quale posto migliore della montagna ancora imbiancata per trovare un po' di quiete lontani ...