Coronavirus, scoperta una combinazione di mutazioni mai osservate prima (Di martedì 16 marzo 2021) Monitorare il virus, sequenziare per individuare nuove varianti è una delle battaglie da combattere per arginare Sars Cov. Quanto sia pericolosa quella inglese è dimostrato da due studi, uno su Nature l'altro sul British Medical Journal. In Italia è stata scoperta una combinazione di mutazioni mai osservata finora, che comprende caratteristiche delle varianti inglese e nigeriana, più quattro mutazioni finora non associate a nessuna variante in particolare. La segnalazione arriva dalla Lombardia, dove il mix di mutazioni è stato osservato nel laboratorio Cerba di Milano diretto dal virologo Francesco Broccolo, dell'Università di Milano Bicocca. "È presto per parlare di una nuova variante: è necessario attendere il risultato del sequenziamento dell'intero genoma, in corso al Ceinge/Federico II di Napoli ...

