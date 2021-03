Controlli covid a Pasqua, ecco come ci renderanno la vita impossibile (Di martedì 16 marzo 2021) “Purtroppo a causa della crescita dei contagi, gli italiani sono chiamati ad altri sacrifici dopo un anno di forti limitazioni non facile per le famiglie e le imprese”. Queste sono le parole patetiche pronunciate dalla ministra dell’Interno, durante l’intervista rilasciata alla Stampa. Sacrifici, chiusure, limitazioni… un anno “non facile”. Condensano così tutti i danni che hanno provocato con la loro illogica e insensata gestione. La verità è che “non sanno più che pesci prendere”, hanno fallito su tutti i fronti e chi ne paga le conseguenze rischia ogni giorno di ritrovarsi con l’acqua alla gola. Mascherine, piano vaccinale, potenziamento delle strutture sanitarie e del sistema dei trasporti, veri sostegni alle imprese: non c’è stata una questione che sia stata da loro affrontata in maniera accettabile. L’unica strategia che usano (e di cui abusano) è quella delle ... Leggi su ilparagone (Di martedì 16 marzo 2021) “Purtroppo a causa della crescita dei contagi, gli italiani sono chiamati ad altri sacrifici dopo un anno di forti limitazioni non facile per le famiglie e le imprese”. Queste sono le parole patetiche pronunciate dalla ministra dell’Interno, durante l’intervista rilasciata alla Stampa. Sacrifici, chiusure, limitazioni… un anno “non facile”. Condensano così tutti i danni che hanno provocato con la loro illogica e insensata gestione. La verità è che “non sanno più che pesci prendere”, hanno fallito su tutti i fronti e chi ne paga le conseguenze rischia ogni giorno di ritrovarsi con l’acqua alla gola. Mascherine, piano vaccinale, potenziamento delle strutture sanitarie e del sistema dei trasporti, veri sostegni alle imprese: non c’è stata una questione che sia stata da loro affrontata in maniera accettabile. L’unica strategia che usano (e di cui abusano) è quella delle ...

Agenzia_Ansa : Mezza Italia entra nella zona rossa. Si è chiuso l'ultimo weekend di libertà prima del lockdown e le città si sono… - Agenzia_Ansa : Nell'ultimo fine settimana prima dell'entrata in vigore delle restrizioni gli italiani approfittano del pranzo al r… - repubblica : 'Vorrei vedere il mare': l'ambulanza si ferma a Gallipoli per Francesco, malato di Sla e Covid: Il paziente, 62 ann…

Ultime Notizie dalla rete : Controlli covid Covid: salgano i casi, la Serbia chiude per una settimana ... al termine di una nuova riunione stamane dell'unità di crisi per la lotta al covid, ha detto che ... mentre saranno rafforzati i controlli nelle due stazioni sciistiche del Paese (Kopaonik e Zlatibor), ...

"Turisti sbarcati in Sardegna senza controllo, alcuni positivi trovati al bar e richiamati al porto" "La tanto temuta invasione è già cominciata, ma soprattutto i rigidi controlli sbandierati dal Presidente Solinas, nei fatti, sono talmente blandi da aver già consentito ...di negatività al covid, e ...

Restrizioni anti-covid Raffica di controlli Il Resto del Carlino "Solo una pausa", Speranza vede già il via libera Ema al vaccino AstraZeneca Tutti dietro alla Germania ma lo stop è solo una "pausa". Il ministro della Salute Robero Speranza spiega le dinamiche dietro alla ...

Maxi focolaio, Ponsacco ora rischia la zona rossa Cento tamponi effettuati soltanto nella giornata di ieri. Un maxi dispiegamento di forze dell’ordine per garantire il rispetto delle regole anti-contagio. E dita incrociate. Perché il rischio “zona ro ...

