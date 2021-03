BCE | nell’ultima settimana acquisti PEPP in aumento a 18 | 7 miliardi di euro

Leggi su quifinanza

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Nellaal 12 marzo, con il programma, la BCE ha rilevato titoli per 18,7di, in leggerorispetto ai 18,2 dellaprima, mentre sono stati rimborsati 6,3didi debito giunti a scadenza. Glinetti sono quindi pari a 14. Da quando è stato lanciato – a marzo 2020 – il piano dianti-pandemia, il cumulato di titoli ha raggiunto 892,6di. Sono alcuni dei dati contenuti nel resocontole di bilancio della Banca Centralepea. L’aggiornamento della BCE non contiene ancora gli effetti dell’intenzione manifestata giovedì ...