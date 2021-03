Audio e testo di Màkari: la canzone de Il Volo, sigla della fiction Rai (Di martedì 16 marzo 2021) Il testo di Màkari è stato scritto da Ignazio Boschetto de Il Volo. La canzone è invece cantata dal trio pop-lirico Il Volo ed è la sigla della nuova fiction Rai Màkari la cui prima parte è stata trasmessa ieri sera su Rai1; la seconda parte è invece attesa per questa sera. C’era grande attesa per la nuova fiction Rai con ClAudio Gioè, anche da parte dei fan de Il Volo, che aprono gli episodi con la loro voce. Gianluca Ginoble e Piero Barone si uniscono a Ignazio Boschetto nel cantare il brano scritto dal componente de Il Volo ed ispirato alla sua terra, la Sicilia. Nel presentare questo nuovo progetto, Ignazio Boschetto – che ha da poco perso suo padre – ha ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Ildiè stato scritto da Ignazio Boschetto de Il. Laè invece cantata dal trio pop-lirico Iled è lanuovaRaila cui prima parte è stata trasmessa ieri sera su Rai1; la seconda parte è invece attesa per questa sera. C’era grande attesa per la nuovaRai con ClGioè, anche da parte dei fan de Il, che aprono gli episodi con la loro voce. Gianluca Ginoble e Piero Barone si uniscono a Ignazio Boschetto nel cantare il brano scritto dal componente de Iled ispirato alla sua terra, la Sicilia. Nel presentare questo nuovo progetto, Ignazio Boschetto – che ha da poco perso suo padre – ha ...

