AstraZeneca, Ema: “Finora 30 eventi tromboembolici su 5 mln vaccinati” (Di martedì 16 marzo 2021) Finora nell’Ue sono stati segnalati “30 eventi tromboembolici” su circa “5 mln di vaccinati” con il vaccino di AstraZeneca, ma “sono dati che so essere sbagliati, perché sono in evoluzione”, anche perché quando eventi simili vengono segnalati “aumenta l’attenzione” e quindi anche le segnalazioni, il che “è positivo”, perché “aiuta a capire meglio l’incidenza” di eventi simili. Lo dice la direttrice esecutiva dell’Ema Emer Cooke, in conferenza stampa a Bruxelles. “I nostri esperti si riuniscono anche oggi per analizzare dati e informazioni provenienti dai vari paesi” e forniranno le proprie conclusioni giovedì in relazione ad eventi avversi che potrebbero essere associati alla somministrazione del farmaco. L’esito dell’analisi verrà comunicato ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021)nell’Ue sono stati segnalati “30” su circa “5 mln di” con il vaccino di, ma “sono dati che so essere sbagliati, perché sono in evoluzione”, anche perché quandosimili vengono segnalati “aumenta l’attenzione” e quindi anche le segnalazioni, il che “è positivo”, perché “aiuta a capire meglio l’incidenza” disimili. Lo dice la direttrice esecutiva dell’Ema Emer Cooke, in conferenza stampa a Bruxelles. “I nostri esperti si riuniscono anche oggi per analizzare dati e informazioni provenienti dai vari paesi” e forniranno le proprie conclusioni giovedì in relazione adavversi che potrebbero essere associati alla somministrazione del farmaco. L’esito dell’analisi verrà comunicato ...

Advertising

pietroraffa : #FLASH# VACCINI, EMA: NO PROVE CHE ASTRAZENECA ABBIA PROVOCATO TROMBOSI - BentivogliMarco : #Ema e #Aifa su quali basi scientifiche hanno predisposto il blocco? il principio di 'precauzione' per avere risch… - nzingaretti : L'Ema, l’Agenzia Europea per i medicinali, deve convocare una riunione immediatamente e lavorare 24 ore su 24, dare… - IvanBrunetti2 : 'Migliaia di persone hanno sviluppato coaguli di sangue, vogliamo stabilire se ci sono connessioni col vaccino Astr… - Startre72377111 : RT @Nicola_Firenze: @RobertoBurioni Prof. purtroppo per tutti noi il suo inglese va benissimo. Ma come si fa? ?? 'l’incidenza di eventi trom… -