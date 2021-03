AstraZeneca: comunque andrà a finire, la scienza ha perso. E ha vinto la paura (Di martedì 16 marzo 2021) Io non lo so – e non ho le competenze per dire – se la sospensione del vaccino AstraZeneca sia motivata da qualche giustificata ragione medico-sanitaria o si tratti di uno scrupolo estremo. Quello che so è che: – Ogni giorno di ritardo nella vaccinazione sono 350 morti in più. Giovedì, la data in cui dovrebbero (condizionale) ripartire i vaccini, saranno 1.000. Mille morti in più che si sarebbero potuti evitare. – La sospensione è arrivata dopo uno dei più violenti bombardamenti politico-mediatici da parte di certa stampa e certi disinformatori di professione, che hanno utilizzato scientemente e sciaguratamente casi di cronaca e teorizzato nessi causali mai accertati per un click in più o un qualche ritorno politico personale. E qualcuno, prima o dopo, dovrà risponderne. – Al di là di qualche No-vax incallito e irrecuperabile, non si può addossare ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Io non lo so – e non ho le competenze per dire – se la sospensione del vaccinosia motivata da qualche giustificata ragione medico-sanitaria o si tratti di uno scrupolo estremo. Quello che so è che: – Ogni giorno di ritardo nella vaccinazione sono 350 morti in più. Giovedì, la data in cui dovrebbero (condizionale) ripartire i vaccini, saranno 1.000. Mille morti in più che si sarebbero potuti evitare. – La sospensione è arrivata dopo uno dei più violenti bombardamenti politico-mediatici da parte di certa stampa e certi disinformatori di professione, che hanno utilizzato scientemente e sciaguratamente casi di cronaca e teorizzato nessi causali mai accertati per un click in più o un qualche ritorno politiconale. E qualcuno, prima o dopo, dovrà risponderne. – Al di là di qualche No-vax incallito e irrecuperabile, non si può addossare ...

