Arsenal, Odegaard può restare: la strategia per convincere il Real Madrid (Di martedì 16 marzo 2021) L’Arsenal ha avviato i contatti con il Real Madrid per il rinnovo del prestito fino a giugno 2022 di Martin Odegaard. Poi sarà dei Gunners a titolo definitivo L’Arsenal ha avviato i contatti con il Real Madrid per il rinnovo del prestito fino a giugno 2022 di Martin Odegaard. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club inglese vorrebbe convincere gli spagnoli proponendo l’acquisto a titolo definitivo del calciatore al termine del nuovo prestito. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) L’ha avviato i contatti con ilper il rinnovo del prestito fino a giugno 2022 di Martin. Poi sarà dei Gunners a titolo definitivo L’ha avviato i contatti con ilper il rinnovo del prestito fino a giugno 2022 di Martin. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club inglese vorrebbegli spagnoli proponendo l’acquisto a titolo definitivo del calciatore al termine del nuovo prestito. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

SPORTTVPortugal : |UEL| ?? SAI BOMBA ?? @olympiacosfc | @Arsenal #sporttvportugal #uefaeuropaleague #europaleague #uel #ligaeuropa… - PassioneCalc10 : Il pareggio dell'@Arsenal vs il @SpursOfficial, segnato da #Odegaard, è frutto di una giocata già provata in preced… - sportli26181512 : Arsenal, si prova a trattenere un centrocampista in prestito: Il trequartista Martin Odegaard, dopo non aver convin… - passionepremier : ?? Dove può arrivare l’Arsenal con Odegaard? - FhabianFCB : Mbappe y Odegaard al Madrid Ronaldo al United Haaland al Barca Griezmann al PSG Coutinho al Arsenal Depay a la Juve -