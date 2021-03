Al via i lavori di messa in sicurezza e sistemazione della San Teodoro - Budoni (Di martedì 16 marzo 2021) ... spero che sia l'inizio di una nuova era in tanti sensi a partire dalla nuova provincia del Nordest." (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Zona bianca, nella notte l'ordinanza di Solinas. Leggi su galluraoggi (Di martedì 16 marzo 2021) ... spero che sia l'inizio di una nuova era in tanti sensi a partire dalla nuova provincia del Nordest." (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Zona bianca, nella notte l'ordinanza di Solinas.

Advertising

virginiaraggi : #StradeNuove arriva in via Boccea, una delle strade storiche del quartiere Casalotti. I lavori sono in corso, anche… - InfoAtac : #info #atac #lavori in via R. De Cesare, ?? 628 ? Volpi, dal capolinea di via C. Baronio, effettua inversione di ma… - News_24it : Sono iniziati questa mattina i lavori di rifacimento dell’asfalto e del manto stradale nel tratto compreso tra Piaz… - muoversintoscan : ????A #Firenze, per lavori edili chiusura del Chiasso del Buco tra via dei Salterelli e chiasso dei Baroncelli. Termi… - InfoAtac : #info #atac #lavori in via Tiburtina. ?? da giovedì 18 marzo, e fino a cessate esigenze ?? linee 043-163-311-443 e… -