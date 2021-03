Voce di nome e di fatto, Madame porta la generazione Z a Sanremo 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) Classe 2002, piedi scalzi e capelli a caschetto. Madame, tra determinazione e distruzione degli stereotipi, è stata l’artista rivelazione di questo Sanremo. La diciannovenne ha gareggiato confrontandosi con dei cantanti Big ben più rodati, eppure si è fatta notare. Fino a poco prima del grande Festival, infatti, si era esibita in “non più di dodici concerti, tra l’altro con poche persone”. Nella classifica finale di Sanremo è arrivata ottava, vincendo il premio della critica come miglior testo: il successo riscosso fra i coetanei è emblematico. Francesca Calearo, questo il suo vero nome, ha portato sul palco la generazione Z. Un vero e proprio simbolo di fluidità di genere, difficoltà di comunicazione, voglia di farsi sentire e consapevolezza. Nella vita di tutti i giorni, studia in ... Leggi su newsagent (Di lunedì 15 marzo 2021) Classe 2002, piedi scalzi e capelli a caschetto., tra determinazione e distruzione degli stereotipi, è stata l’artista rivelazione di questo. La diciannovenne ha gareggiato confrontandosi con dei cantanti Big ben più rodati, eppure si è fatta notare. Fino a poco prima del grande Festival, infatti, si era esibita in “non più di dodici concerti, tra l’altro con poche persone”. Nella classifica finale diè arrivata ottava, vincendo il premio della critica come miglior testo: il successo riscosso fra i coetanei è emblematico. Francesca Calearo, questo il suo vero, hato sul palco laZ. Un vero e proprio simbolo di fluidità di genere, difficoltà di comunicazione, voglia di farsi sentire e consapevolezza. Nella vita di tutti i giorni, studia in ...

