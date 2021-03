Venezia, scontro frontale tra due auto: morta una donna incinta di cinque mesi (Di lunedì 15 marzo 2021) . Una ragazza di 26 anni al quinto mese di gravidanza è morta questa mattina a Caorle, in provincia di Venezia, in seguito a un incidente stradale. Accanto a lei sedeva il suo compagno di 40 anni che è stato accompagnato in ospedale con un’eliambulanza. Tragico incidente frontale questa mattina a Caorle, in provincia di Venezia: intorno alle 10 in viale Altanea, davanti al campeggio Pra’ delle Torri, si sono infatti scontrate una station wagon e un Suv e nell’impatto, violentissimo, ha perso la vita una giovane di 26 anni al quinto mese di gravidanza. La ragazza era al volante di una delle due auto mentre il compagno, che le sedeva accanto, ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato con l’elicottero dei soccorsi di Treviso all’ospedale dell’Angelo di Mestre. L’uomo, di 40 anni, versa in ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 15 marzo 2021) . Una ragazza di 26 anni al quinto mese di gravidanza èquesta mattina a Caorle, in provincia di, in seguito a un incidente stradale. Accanto a lei sedeva il suo compagno di 40 anni che è stato accompagnato in ospedale con un’eliambulanza. Tragico incidentequesta mattina a Caorle, in provincia di: intorno alle 10 in viale Altanea, davanti al campeggio Pra’ delle Torri, si sono infatti scontrate una station wagon e un Suv e nell’impatto, violentissimo, ha perso la vita una giovane di 26 anni al quinto mese di gravidanza. La ragazza era al volante di una delle duementre il compagno, che le sedeva accanto, ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato con l’elicottero dei soccorsi di Treviso all’ospedale dell’Angelo di Mestre. L’uomo, di 40 anni, versa in ...

Advertising

zazoomblog : Scontro frontale in provincia di Venezia giovane donna rumena deceduta - #Scontro #frontale #provincia #Venezia - bizcommunityit : Venezia, scontro frontale tra due auto: morta una donna incinta di cinque mesi - occhio_notizie : Tragico incidente in provincia di #Venezia, dove due auto si scontrate. Nell'impatto è morta una giovane donna di 2… - infoitinterno : Venezia, scontro frontale tra due auto: morta una donna incinta di cinque mesi - nuova_venezia : LA CAMPAGNA VACCINALE / È polemica a 360 gradi tra i grandi sindacati confederali sull'approvazione in giunta regio… -