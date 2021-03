USA, Empire State index marzo aumenta a 17,4 punti (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – aumenta più delle attese l’indice manifatturiero Empire State di New York, che si è portato a marzo a 17,4 punti dai 12,1 punti di febbraio. Il dato è superiore alle stime degli analisti, che erano per una crescita fino a 14,5 punti. L’indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni. Fra le varie componenti dell’indice, quella sui nuovi ordini cala a 9,1 da 10,8 punti, mentre quella sulle consegne balza a 21,1 da 4 punti e quella sulle scorte sale a 8,1 da 6,5 punti. Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) –più delle attese l’indice manifatturierodi New York, che si è portato aa 17,4dai 12,1di febbraio. Il dato è superiore alle stime degli analisti, che erano per una crescita fino a 14,5. L’indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni. Fra le varie componenti dell’indice, quella sui nuovi ordini cala a 9,1 da 10,8, mentre quella sulle consegne balza a 21,1 da 4e quella sulle scorte sale a 8,1 da 6,5

Advertising

moneypuntoit : ?? USA: indice Empire Manufacturing batte le stime a marzo ?? - Osserv_Impresa : Piazza Affari non conosce 'zona rossa': Borse ancora su grazie a dati Cina: Tokyo ha chiuso in lieve rialzo. In age… - fisco24_info : Borse corrono ancora grazie a dati Cina e record Wall Street. Stellantis guida Piazza Affari: Tokyo ha chiuso in li… - fshokoohi : A Guide to #USA Empire in #Africa: Neocolonial Order & AFRICOM - ZZachp51 : @Joyce_Karam USA criminal empire -

Ultime Notizie dalla rete : USA Empire USA: indice Empire State NY sale a marzo a 17,4 punti L' indice Empire State Manufacturing di New York che misura la salute dell'economia del settore manifatturiero attraverso una indagine su circa 200 imprese manifatturiere dello stato di New York, nel mese di ...

USA, Empire State index marzo aumenta a 17,4 punti Aumenta più delle attese l'indice manifatturiero Empire State di New York, che si è portato a marzo a 17,4 punti dai 12,1 punti di febbraio. Il dato è superiore alle stime degli analisti, che erano per una crescita fino a 14,5 punti. L'indice misura ...

Empire State Index USA in marzo Teleborsa USA, Empire State index marzo aumenta a 17,4 punti (Teleborsa) - Aumenta più delle attese l'indice manifatturiero Empire State di New York, che si è portato a marzo a 17,4 punti dai 12,1 punti di febbraio. Il dato è superiore alle stime ...

Empire State Index USA in marzo USA, Empire State Index in marzo pari a 17,4 punti, in aumento rispetto al precedente 12,1 punti (la previsione era 14,5 punti).

L' indiceState Manufacturing di New York che misura la salute dell'economia del settore manifatturiero attraverso una indagine su circa 200 imprese manifatturiere dello stato di New York, nel mese di ...Aumenta più delle attese l'indice manifatturieroState di New York, che si è portato a marzo a 17,4 punti dai 12,1 punti di febbraio. Il dato è superiore alle stime degli analisti, che erano per una crescita fino a 14,5 punti. L'indice misura ...(Teleborsa) - Aumenta più delle attese l'indice manifatturiero Empire State di New York, che si è portato a marzo a 17,4 punti dai 12,1 punti di febbraio. Il dato è superiore alle stime ...USA, Empire State Index in marzo pari a 17,4 punti, in aumento rispetto al precedente 12,1 punti (la previsione era 14,5 punti).