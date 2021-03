Terremoto in Giappone, edifici oscillano a Tokyo (Di lunedì 15 marzo 2021) Scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 in Giappone. Non si registrano danni a persone o cose. Paura a Tokyo. Tokyo (Giappone) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata in Giappone nella serata italiana di lunedì 15 marzo 2021. Come riportato da Rai News 24, il sisma è stato sentito distintamente a Tokyo dove alcuni edifici hanno tremato. Non si registrano, al momento, danni a persone o cose, ma sono in corso tutte le verifiche del caso. Nelle prossime ore la faglia continuerà ad essere sorvegliata dalle autorità locali per verificare eventuali scosse di assestamento. Il Terremoto Il Terremoto è avvenuto nella serata italiana di lunedì 15 marzo 2021. L’epicentro del sisma ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021) Scossa didi magnitudo 4.8 in. Non si registrano danni a persone o cose. Paura a) – Una scossa didi magnitudo 4.8 è stata registrata innella serata italiana di lunedì 15 marzo 2021. Come riportato da Rai News 24, il sisma è stato sentito distintamente adove alcunihanno tremato. Non si registrano, al momento, danni a persone o cose, ma sono in corso tutte le verifiche del caso. Nelle prossime ore la faglia continuerà ad essere sorvegliata dalle autorità locali per verificare eventuali scosse di assestamento. IlIlè avvenuto nella serata italiana di lunedì 15 marzo 2021. L’epicentro del sisma ...

