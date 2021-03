Suarez e l'esame di Perugia: i verbali e i contatti con Nedved e Agnelli (Di lunedì 15 marzo 2021) Continuano ad arrivare altri dettagli sull' esame farsa di Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia . " La professoressa Spina mi ha mandato la mail con l'allegato pdf e ha detto che dovevo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 marzo 2021) Continuano ad arrivare altri dettagli sull'farsa di Luisall'Università per Stranieri di. " La professoressa Spina mi ha mandato la mail con l'allegato pdf e ha detto che dovevo ...

Advertising

repubblica : ?? Suarez, il verbale dell'interrogatorio: 'Fu Nedved a cercarmi, prima dell'esame ho ricevuto il pdf' - ZZiliani : Signore & signori, “L’esame a casa Agnelli”. Con la partecipazione di Luis #Suarez, Pavel #Nedved, Fabio #Paratici… - Corriere : Il verbale dell’interrogatorio a Suarez: «L’università mi mandò il testo prima dell’esame» - HeisenbergKB : @PinoVaccaro77 Unico errore secondo me: non è l'esame di Suarez a essere farlocco, ma ogni esame B1 per cittadinanz… - pameladiverona : RT @ZZiliani: Signore & signori, “L’esame a casa Agnelli”. Con la partecipazione di Luis #Suarez, Pavel #Nedved, Fabio #Paratici e Andrea #… -