Spezia, Cagliari nel mirino. Mattiello in gruppo (Di lunedì 15 marzo 2021) LA Spezia - Seduta pomeridiana di allenamento per lo Spezia in vista del match di sabato contro il Cagliari . Prima dell'allenamento il gruppo squadra si è sottoposto ai consueti test anti Covid - 19 ,... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 marzo 2021) LA- Seduta pomeridiana di allenamento per loin vista del match di sabato contro il. Prima dell'allenamento ilsquadra si è sottoposto ai consueti test anti Covid - 19 ,...

Advertising

ZZiliani : Al pronti-via dei match con Cagliari, Spezia e Sassuolo ci sono stati tre falli da rosso di #Ronaldo, #Frabotta e… - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - WhoScored : ?? Federico Chiesa's last five appearances for Juventus: ?? Cagliari ??? ?? FC Porto ?? ?? Lazio ??? ?? Spezia ? ?? Veron… - AmeRos92580125 : RT @ZZiliani: Al pronti-via dei match con Cagliari, Spezia e Sassuolo ci sono stati tre falli da rosso di #Ronaldo, #Frabotta e #Bonucci. L… - felixmagath8 : la cosa più scandalosa non è il mancato rosso a cagliari e prima con lo Spezia ,ma la mancanza di proteste da parte… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Cagliari Spezia, Cagliari nel mirino. Mattiello in gruppo LA SPEZIA - Seduta pomeridiana di allenamento per lo Spezia in vista del match di sabato contro il Cagliari . Prima dell'allenamento il gruppo squadra si è sottoposto ai consueti test anti Covid - 19 , poi riscaldamento tecnico, situazioni offensive e ...

Diritti TV calcio, Adoc: 'Qualcuno pensi ai consumatori' ... gli schieramenti non sono cambiati: 11 voti (da Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, ... astenuti gli altri 9 club (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e ...

Sonetti: "Spezia-Cagliari, gara delicata. L'affetto dei cagliaritani" Calcio Casteddu Torchia (Ag. Rugani): "Vorremmo dare continuità al percorso di Daniele, ma va sentita la Juventus" Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato a Stadio Aperto su TMW Radio: "Quando una squadra ha tenuto un certo trend per tutto questo, è difficile che cambi... Mettiamo ...

Qui Spezia – Prima seduta di allenamento verso lo scontro diretto col Cagliari lo Spezia è tornato questo pomeriggio a lavoro al Comunale di Follo, in vista del match di sabato alle 18 contro il Cagliari. LA SEDUTA. Prima dell’allenamento il gruppo squadra si è sottoposto ai ...

LA- Seduta pomeridiana di allenamento per loin vista del match di sabato contro il. Prima dell'allenamento il gruppo squadra si è sottoposto ai consueti test anti Covid - 19 , poi riscaldamento tecnico, situazioni offensive e ...... gli schieramenti non sono cambiati: 11 voti (da Atalanta,, Fiorentina, Hellas Verona, ... astenuti gli altri 9 club (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo,e ...Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato a Stadio Aperto su TMW Radio: "Quando una squadra ha tenuto un certo trend per tutto questo, è difficile che cambi... Mettiamo ...lo Spezia è tornato questo pomeriggio a lavoro al Comunale di Follo, in vista del match di sabato alle 18 contro il Cagliari. LA SEDUTA. Prima dell’allenamento il gruppo squadra si è sottoposto ai ...