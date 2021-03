Serie A, la lotta salvezza entra nel vivo: si riaccendono le speranze del Parma. Torino (due gare in meno) e Benevento in difficoltà (Di lunedì 15 marzo 2021) Nessuna vuole darsi per vinta prima del tempo. Questo è quanto ci sta raccontando la lotta salvezza. Dopo la vittoria del Crotone in casa con il Torino della scorsa settimana, questa volta è il Parma a fare la voce grossa e a ricordare a tutti che per la corsa salvezza bisognerà fare i conti anche con lei. Dopo i tre punti conquistati nella sfida con la Roma, la strada è evidentemente ancora in salita per gli emiliani che, chiaramente, pagano un inizio di campionato negativo. La cura D’Aversa, però, sembra cominciare a dare i suoi frutti e quel successo, nelle ultime uscite, sfuggito sempre nei minuti finali, questa volta è diventato realtà. La zona salvezza, in attesa che il Torino recuperi le gare con Lazio e Sassuolo, ora non è più un miraggio e ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) Nessuna vuole darsi per vinta prima del tempo. Questo è quanto ci sta raccontando la. Dopo la vittoria del Crotone in casa con ildella scorsa settimana, questa volta è ila fare la voce grossa e a ricordare a tutti che per la corsabisognerà fare i conti anche con lei. Dopo i tre punti conquistati nella sfida con la Roma, la strada è evidentemente ancora in salita per gli emiliani che, chiaramente, pagano un inizio di campionato negativo. La cura D’Aversa, però, sembra cominciare a dare i suoi frutti e quel successo, nelle ultime uscite, sfuggito sempre nei minuti finali, questa volta è diventato realtà. La zona, in attesa che ilrecuperi lecon Lazio e Sassuolo, ora non è più un miraggio e ...

