Scemi da matrimonio: su Tv8 il nuovo format di Mitch e Gibba (Di lunedì 15 marzo 2021) Su Tv8 arriva Scemi da matrimonio, il format che rivoluziona la classica narrazione dei matrimoni visti in televisione. Da un'idea di Giovanni Mencarelli in arte Mitch (che trovate su Instagram come @Mitch dj), Gilberto Penza in arte Gibba e Salvatore Barbato, prende forma il primo programma che trasforma il giorno più bello nella vita di una L'articolo proviene da Novella 2000.

Scemi da matrimonio, protagonista una coppia di Orsenigo: appuntamento in tv il 10 marzo Giovane coppia di sposi in televisione: Alberto Cammareri e Valentina Romanò , orsenighesi, hanno partecipato alla prima puntata di 'Scemi da matrimonio', trasmissione in onda dal 10 marzo su TV 8.

