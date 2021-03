Sant’Antimo (Napoli) – Giovane 22enne arrestato per aver rotto mascella a un 20enne (Di lunedì 15 marzo 2021) Un Giovane di 22 anni è stato arrestato a Sant’Antimo (Napoli) per lesioni aggravate nei confronti di un coetaneo: è accusato, in concorso con un altro ragazzo, di averlo picchiato e di avergli spaccato la mascella durante una discussione nata per una dose di stupefacente non pagata. L’aggressione nello scorso agosto davanti a un famoso Leggi su periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) Undi 22 anni è stato) per lesioni aggravate nei confronti di un coetaneo: è accusato, in concorso con un altro ragazzo, dilo picchiato e digli spaccato ladurante una discussione nata per una dose di stupefacente non pagata. L’aggressione nello scorso agosto davanti a un famoso

