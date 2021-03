Remuzzi: "La situazione di oggi non è paragonabile a un anno fa: possiamo guarire più malati" (Di lunedì 15 marzo 2021) “Non paragoniamo la situazione di adesso a quella della primavera scorsa: sono assolutamente e non paragonabili. Il numero di pazienti che morivano era molto più alto, quello delle terapie intensive era molto più alto, ora i pazienti guariscono più facilmente, siamo in grado di guarire più ammalati”. A dirlo durante la trasmissione Agorà su Rai 3 è Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Farmacologico Mario Negri di Milano. Rispetto al fatto che vedere di nuovo mezza Italia in zona rossa potesse essere evitabile afferma: “Penso sia difficile fare analisi su base scientifica su cosa si poteva fare o meno. Negli Usa e Gran Bretagna la situazione è stata molto simile, con la differenza che ora lì i casi diminuiscono del 30% ogni settimana perché ci sono i vaccini, li distribuiscono rapidamente e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) “Non paragoniamo ladi adesso a quella della primavera scorsa: sono assolutamente e non paragonabili. Il numero di pazienti che morivano era molto più alto, quello delle terapie intensive era molto più alto, ora i pazienti guariscono più facilmente, siamo in grado dipiù am”. A dirlo durante la trasmissione Agorà su Rai 3 è Giuseppe, direttore dell’Istituto Farmacologico Mario Negri di Milano. Rispetto al fatto che vedere di nuovo mezza Italia in zona rossa potesse essere evitabile afferma: “Penso sia difficile fare analisi su base scientifica su cosa si poteva fare o meno. Negli Usa e Gran Bretagna laè stata molto simile, con la differenza che ora lì i casi diminuiscono del 30% ogni settimana perché ci sono i vaccini, li distribuiscono rapidamente e ...

