Presidente Empoli | «Bennacer al Milan? L’ho minacciato»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 marzo 2021) Fabrizio Corsi,dell’, in un’intervista per Rtv 38 ha parlato del trasferimento dialFabrizio Corsi,dell’, in un’intervista a Rtv 38 ha parlato del trasferimento di Ismaelal. «Avrei datoalla Fiorentina, abbiamo provato a mettere in contatto i procuratori ma lui non tornava, non c’era verso, voleva andare al Lione. Poi invece andò al, anche perché alla finedi tenerlo». Leggi su Calcionews24.com