Oscar 2021, nomination: le conferme e le sorprese (Di lunedì 15 marzo 2021) Abbiamo pubblicato un articolo sulle nomination agli Oscar 2021, è, nonostante sia stato un anno difficile per il mondo del cinema, siamo arrivati a conoscere finalmente le griglie che si contenderanno la sera del 25 aprile, la preziosa statuetta. Come ogni anno ci sono film che hanno fatto incetta alle nomination e scelte che hanno sorpreso, altre che hanno deluso. Chi ha avuto successo? chi è rimasto deluso? Mank quante nomination ha avuto? Il film che ha ottenuto più nomination, dieci, è Mank, il film diretto da David Fincher sulla storia dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz, raccontato soprattutto per avere scritto (e firmato insieme a Orson Welles) la sceneggiatura di Quarto Potere. Questa è una sorpresa, perche i premi precedenti avevano snobbato Mank. Le altre ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) Abbiamo pubblicato un articolo sulleagli, è, nonostante sia stato un anno difficile per il mondo del cinema, siamo arrivati a conoscere finalmente le griglie che si contenderanno la sera del 25 aprile, la preziosa statuetta. Come ogni anno ci sono film che hanno fatto incetta allee scelte che hanno sorpreso, altre che hanno deluso. Chi ha avuto successo? chi è rimasto deluso? Mank quanteha avuto? Il film che ha ottenuto più, dieci, è Mank, il film diretto da David Fincher sulla storia dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz, raccontato soprattutto per avere scritto (e firmato insieme a Orson Welles) la sceneggiatura di Quarto Potere. Questa è una sorpresa, perche i premi precedenti avevano snobbato Mank. Le altre ...

Advertising

trash_italiano : Inarrestabile @LauraPausini: Io Sì (Seen) candidata agli Oscar! ?????? - repubblica : ?? Oscar 2021, 'Pinocchio' di Garrone candidato per il trucco e i costumi. Laura Pausini per 'Io si'' come migliore… - SkyTG24 : Oscar 2021, tra poco le nomination: in corsa anche Sophia Loren e Laura Pausini. DIRETTA - MashableItalia : L'Italia c'è agli #Oscar2021. Ecco tutti i candidati - LauraFRomagnosi : RT @zazoomblog: Oscar 2021 Laura Pausini e Pinocchio in corsa per l’Italia: sarà una notte magica - #Oscar #Laura #Pausini #Pinocchio htt… -