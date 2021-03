Ora la Sardegna 'bianca' teme un'ondata di arrivi dalle zone rosse (Di lunedì 15 marzo 2021) AGI "La possibilità di spostarsi dalle zone rosse verso le seconde case nelle zone bianche è un errore gravissimo del governo Draghi che in Sardegna non può essere accettata in nessun modo". Il presidente dell'Anci regionale, Emiliano Deiana, è lapidario, dopo la pubblicazione delle Faq, le domande più frequenti sulle misure anti-Covid introdotte con decreto legge del 13 marzo scorso, in vigore da oggi fino a al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, per Pasqua. Le specifiche alla voce 'spostamenti' preoccupano non poco gli abitanti della Sardegna che ha appena iniziato, unica in Italia, la sua terza settimana in zona bianca e con dati epidemiologici in peggioramento, seppure ancora sotto controllo. Il timore, misto a una crescente indignazione, dilaga da ieri ... Leggi su agi (Di lunedì 15 marzo 2021) AGI "La possibilità di spostarsiverso le seconde case nellebianche è un errore gravissimo del governo Draghi che innon può essere accettata in nessun modo". Il presidente dell'Anci regionale, Emiliano Deiana, è lapidario, dopo la pubblicazione delle Faq, le domande più frequenti sulle misure anti-Covid introdotte con decreto legge del 13 marzo scorso, in vigore da oggi fino a al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, per Pasqua. Le specifiche alla voce 'spostamenti' preoccupano non poco gli abitanti dellache ha appena iniziato, unica in Italia, la sua terza settimana in zonae con dati epidemiologici in peggioramento, seppure ancora sotto controllo. Il timore, misto a una crescente indignazione, dilaga da ieri ...

