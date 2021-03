Napoli, chiusa una ludoteca abusiva: non aveva alcun titolo (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una ludoteca abusiva è stata trovata in via Campegna, nel quartiere Fuorigrotta. La scoperta è avvenuta ad opera degli agenti dell’Unità Operativa di Chiaia della Polizia locale di Napoli a seguito di alcune segnalazioni. Gli agenti verificavano che la struttura era abusiva e priva di qualsiasi titolo per lo svolgimento delle attività. In particolare si riscontrava la presenza di playground con gonfiabili, come riporta cronache della campania. Una volta identificato il gestore, gli agenti hanno riscontrato l’assenza di qualsiasi autorizzazione dal certificato di agibilità a quello di sicurezza ed antincendio a tutela dell’incolumità dei più piccoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unaè stata trovata in via Campegna, nel quartiere Fuorigrotta. La scoperta è avvenuta ad opera degli agenti dell’Unità Operativa di Chiaia della Polizia locale dia seguito die segnalazioni. Gli agenti verificavano che la struttura erae priva di qualsiasiper lo svolgimento delle attività. In particolare si riscontrava la presenza di playground con gonfiabili, come riporta cronache della campania. Una volta identificato il gestore, gli agenti hanno riscontrato l’assenza di qualsiasi autorizzazione dal certificato di agibilità a quello di sicurezza ed antincendio a tutela dell’incolumità dei più piccoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, chiusa una ludoteca abusiva: non aveva alcun titolo ** - itsaboutunicorn : RT @GennaroSpinaa: Non lamentatevi, avete perso. Ecco la frase dei tifosi del Napoli: L'unica squadra che non è scesa in campo per un conta… - Jessthesohodoll : RT @GennaroSpinaa: Non lamentatevi, avete perso. Ecco la frase dei tifosi del Napoli: L'unica squadra che non è scesa in campo per un conta… - Nicol35807036 : @irepoc85 @acmilan Lui da professionista credo voglia comunque arrivare in Champions. Poi chiaro che a Maggio il Na… - scherlockrosson : RT @GennaroSpinaa: Non lamentatevi, avete perso. Ecco la frase dei tifosi del Napoli: L'unica squadra che non è scesa in campo per un conta… -