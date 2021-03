Miozzo non è più il coordinatore Draghi ridimensiona anche il Cts (Di lunedì 15 marzo 2021) Il governo Draghi ha già portato diversi cambi di maglia nei ruoli di potere per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Dopo la rimozione di Borrelli dalla guida della Protezione Civile, di Domenico Arcuri da commissario ai vaccini e all'emergenza, arriva anche il turno del coordinatore del Cts, Agostino Miozzo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 15 marzo 2021) Il governoha già portato diversi cambi di maglia nei ruoli di potere per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Dopo la rimozione di Borrelli dalla guida della Protezione Civile, di Domenico Arcuri da commissario ai vaccini e all'emergenza, arrivail turno deldel Cts, AgostinoSegui su affaritaliani.it

Advertising

Anna302478978 : RT @Gianmar26145917: Agostino #Miozzo lascia il #CTS in accordo con #PalazzoChigi e andrà a collaborare con il ministro dell'istruzione #Bi… - Cecilia3196 : RT @AzzurraBarbuto: Il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Miozzo lascia il cts per dedicarsi alla scuola, così, dal nulla, affia… - ilbarone1967 : RT @Gianmar26145917: Agostino #Miozzo lascia il #CTS in accordo con #PalazzoChigi e andrà a collaborare con il ministro dell'istruzione #Bi… - MicheleTonello3 : RT @Gianmar26145917: Agostino #Miozzo lascia il #CTS in accordo con #PalazzoChigi e andrà a collaborare con il ministro dell'istruzione #Bi… - attilascuola : RT @Gianmar26145917: Agostino #Miozzo lascia il #CTS in accordo con #PalazzoChigi e andrà a collaborare con il ministro dell'istruzione #Bi… -