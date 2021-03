Fisco, stop agli Indicatori sintetici di affidabilità per il 2020: proposta bipartisan (Di lunedì 15 marzo 2021) NAPOLI – “Rivedere l’applicazione degli Indicatori sintetici di affidabilità per l’anno 2020 è una battaglia storica del Movimento 5 stelle che, alla luce dell’emergenza pandemica, è diventata una vera e propria esigenza sentita da molti professionisti. Mi auguro che questa nuova maggioranza di governo, più solida e compatta della precedente, proceda speditamente verso la scelta della disapplicazione temporanea. È la sfida che lanciamo a tutte le forze politiche”. Queste le parole della deputata pentastellata Vita Martinciglio nel corso del dibattito che ha animato il webinar ‘I provvedimenti del governo Draghi per imprese e professioni’ organizzato dalla Cassa nazionale di Previdenza dei Ragionieri commercialisti e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. Leggi su dire (Di lunedì 15 marzo 2021) NAPOLI – “Rivedere l’applicazione degli Indicatori sintetici di affidabilità per l’anno 2020 è una battaglia storica del Movimento 5 stelle che, alla luce dell’emergenza pandemica, è diventata una vera e propria esigenza sentita da molti professionisti. Mi auguro che questa nuova maggioranza di governo, più solida e compatta della precedente, proceda speditamente verso la scelta della disapplicazione temporanea. È la sfida che lanciamo a tutte le forze politiche”. Queste le parole della deputata pentastellata Vita Martinciglio nel corso del dibattito che ha animato il webinar ‘I provvedimenti del governo Draghi per imprese e professioni’ organizzato dalla Cassa nazionale di Previdenza dei Ragionieri commercialisti e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.

Advertising

Scisciano : Fisco, stop agli Isa per l’anno 2020: E’ la proposta bi-partisan emersa dal webinar promosso dalla Cassa ragionieri… - iISud24 : Fisco, stop agli Isa per l’anno 2020 #15Marzo #Italia #Notizie #Politica #Economia #Fisco - Il_Mezzogiorno : Fisco, stop agli Isa per l’anno 2020 - larampait : #Fisco, stop agli #Isa per l’anno 2020 - Gemelli_Amber : FISCO -