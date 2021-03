Fisco, a gennaio entrate tributarie e contributive in calo (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A gennaio, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, le entrate tributarie e contributive mostrano nel complesso una diminuzione di 3.767 milioni (-5,8%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Le entrate tributarie evidenziano una flessione pari a -2.017 milioni (-5,3%) rispetto allo stesso periodo del 2020. Tra le imposte dirette, il gettito Irpef Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, lemostrano nel complesso una diminuzione di 3.767 milioni (-5,8%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Leevidenziano una flessione pari a -2.017 milioni (-5,3%) rispetto allo stesso periodo del 2020. Tra le imposte dirette, il gettito Irpef

Advertising

princigallomich : Fisco, a gennaio entrate tributarie e contributive in calo - ilmattinodisici : Fisco, a gennaio entrate tributarie e contributive in calo - ilmattinodisici : Fisco, a gennaio entrate tributarie e contributive in calo - blogsicilia : #notizie #sicilia Fisco, a gennaio entrate tributarie e contributive in calo - - IlModeratoreWeb : Fisco, a gennaio entrate tributarie e contributive in calo - -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco gennaio Fisco, a gennaio entrate tributarie e contributive in calo ROMA " A gennaio, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, le entrate tributarie e contributive mostrano nel complesso una diminuzione di 3.767 milioni ( - 5,8%) rispetto all'analogo periodo dell'anno ...

trasparenza, naturalità e sostenibilità guidano gli acquisti Il sondaggio, condotto tra gennaio e febbraio 2021, ha esaminato circa 30 marchi convenzionali, '... LE ULTIME NOTIZIE Economia Fisco, sottosegretario Durigon: 'Estinguere 60 mln di cartelle' 15 Marzo ...

Fisco, a gennaio entrate tributarie e contributive in calo Quotidiano di Sicilia Fisco, a gennaio entrate tributarie e contributive in calo ROMA (ITALPRESS) – A gennaio, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, le entrate tributarie e contributive mostrano nel complesso una diminuzione di 3.767 milioni (-5,8%) rispetto all’analogo ...

Fondo nuove competenze: modalità richiesta di finanziamento L'ANPAL ha fornito nuove indicazioni operative per imprese e datori di lavoro interessati al Fondo nuove competenze.

ROMA " A, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, le entrate tributarie e contributive mostrano nel complesso una diminuzione di 3.767 milioni ( - 5,8%) rispetto all'analogo periodo dell'anno ...Il sondaggio, condotto trae febbraio 2021, ha esaminato circa 30 marchi convenzionali, '... LE ULTIME NOTIZIE Economia, sottosegretario Durigon: 'Estinguere 60 mln di cartelle' 15 Marzo ...ROMA (ITALPRESS) – A gennaio, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, le entrate tributarie e contributive mostrano nel complesso una diminuzione di 3.767 milioni (-5,8%) rispetto all’analogo ...L'ANPAL ha fornito nuove indicazioni operative per imprese e datori di lavoro interessati al Fondo nuove competenze.