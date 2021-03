“È solo una verruca”, ma era un tumore maligno: curata con crema solare, muore nel giro di due anni (Di lunedì 15 marzo 2021) “È solo una verruca”, ma era un tumore maligno. È stato condannato a otto mesi con le attenuanti generiche per omicidio colposo il dermatologo che aveva scambiato per una verruca, curabile con della crema solare, quello che si è rivelato essere un melanoma nodulare invasivo. La paziente è morta due anni dopo la diagnosi a 63 anni: “Se fosse stata anticipata avrebbe avuto elevate possibilità di sopravvivenza”. Quello che il suo medico credeva essere una semplice verruca sul braccio, curabile con della crema solare, si è rivelato essere un tumore che l’ha uccisa a soli 63 anni. È successo a novembre del 2016. Oggi, a distanza di due ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 15 marzo 2021) “Èuna”, ma era un. È stato condannato a otto mesi con le attenuanti generiche per omicidio colposo il dermatologo che aveva scambiato per una, curabile con della, quello che si è rivelato essere un melanoma nodulare invasivo. La paziente è morta duedopo la diagnosi a 63: “Se fosse stata anticipata avrebbe avuto elevate possibilità di sopravvivenza”. Quello che il suo medico credeva essere una semplicesul braccio, curabile con della, si è rivelato essere unche l’ha uccisa a soli 63. È successo a novembre del 2016. Oggi, a distanza di due ...

