Chiusi in casa come un anno fa. Gli esperti: «Il lockdown non serve a nulla». E spiegano il perché (Di lunedì 15 marzo 2021) Ci richiudono, esattamente come un anno fa. Eppure sono in tanti ad affermare che il lockdown non serve a nulla. Anche uno studioso come Matteo Villa dell’Ispi avanza perplessità, scrive La Verità. «Devo ammettere che non sono convinto della necessità nella forza di queste misure contro il Covid», ha scritto su Twitter lo studioso. «Per ciò che vedo, le curve dei ricoveri in terapia intensiva e dei nuovi ricoveri stanno già rallentando, e quella che penso sia la più importante (nuovi ricoveri) sta persino piegando». Sempre Villa, in un altro tweet osserva che le misure «sono le più forti da Natale. Nettamente più forti rispetto a quelle adottate a novembre, quando i decessi al giorno erano 740». lockdown, il parere di La Vecchia e Gerli Le ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Ci richiudono, esattamenteunfa. Eppure sono in tanti ad affermare che ilnon. Anche uno studiosoMatteo Villa dell’Ispi avanza perplessità, scrive La Verità. «Devo ammettere che non sono convinto della necessità nella forza di queste misure contro il Covid», ha scritto su Twitter lo studioso. «Per ciò che vedo, le curve dei ricoveri in terapia intensiva e dei nuovi ricoveri stgià rallentando, e quella che penso sia la più importante (nuovi ricoveri) sta persino piegando». Sempre Villa, in un altro tweet osserva che le misure «sono le più forti da Natale. Nettamente più forti rispetto a quelle adottate a novembre, quando i decessi al giorno erano 740»., il parere di La Vecchia e Gerli Le ...

Advertising

fattoquotidiano : PRIMA PAGINA Tutti chiusi in casa e niente domande [LEGGI - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Marzo: Tutti chiusi in casa e niente domande. Zone rosse il decreto e il ter… - djkrush3 : RT @Moonlightshad1: oggi siamo di nuovo chiusi in casa, con le scuole e i negozi chiusi e senza nessuna certezza per il futuro. Però ci st… - SecolodItalia1 : Chiusi in casa come un anno fa. Gli esperti: «Il lockdown non serve a nulla». E spiegano il perché… - EmilianoTorracc : @gianlucac1 @AurelianoStingi @ThManfredi Per cui la soluzione sarebbe tenere tutto chiuso e starsene chiusi in casa… -