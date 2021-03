Ardea, via al servizio per richiedere i certificati anagrafici in Tabaccheria: ecco quelle convenzionate e come fare (Di lunedì 15 marzo 2021) Da domani martedì 16 Marzo 2021 ad Ardea partirà il servizio per il rilascio dei certificati anagrafici in Tabaccheria. Il servizio inizierà in alcune tabaccherie del nostro Comune, scelte dalla FIT (Federazione Italiana Tabaccai) in base alla posizione geografica e alle possibilità tecnologiche. Grazie a questo servizio sarà possibile ricevere la maggior parte dei certificati richiesti all’anagrafe, al costo di 2 euro, senza necessità di recarsi presso gli uffici comunali. Il Comune di Ardea rende noto che per il momento ancora non sarà possibile richiedere il certificato storico di residenza che sarà disponibile più avanti. Pertanto, per questo e per i certificati non indicati nell’elenco, sarà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) Da domani martedì 16 Marzo 2021 adpartirà ilper il rilascio deiin. Ilinizierà in alcune tabaccherie del nostro Comune, scelte dalla FIT (Federazione Italiana Tabaccai) in base alla posizione geografica e alle possibilità tecnologiche. Grazie a questosarà possibile ricevere la maggior parte deirichiesti all’anagrafe, al costo di 2 euro, senza necessità di recarsi presso gli uffici comunali. Il Comune dirende noto che per il momento ancora non sarà possibileil certificato storico di residenza che sarà disponibile più avanti. Pertanto, per questo e per inon indicati nell’elenco, sarà ...

CorriereCitta : Ardea, via al servizio per richiedere i certificati anagrafici in Tabaccheria: ecco quelle convenzionate e come fare - ILitorale : Dai uno sguardo al mio ultimo articolo: FRATELLI D'ITALIA ARDEA CHIAMA IL PREFETTO - RugbyAnzioClub : TI ASPETTIAMO! Siamo ad Anzio in via Ardea 8! #unitedwestandrac #rugbyanzioclub #rugby #anzio #club #followrac… - ilfaroonline : Rifiuti non ritirati ad Ardea, allarme igiene in via del Bacino: l’ira dei cittadini - ILitorale : Dai uno sguardo al mio ultimo articolo: ARDEA. Sorpresi dalla Polizia di Stato a scambiarsi droga nei pressi di un… -