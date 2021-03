Adesso la Valle d'Aosta sceglie di blindarsi. "Seconde case, stop per chi viene da fuori" (Di lunedì 15 marzo 2021) Andrea Cuomo Casi in aumento, la Regione smentisce il governo e scongiura l'"invasione" Nel giorno in cui quasi tre quarti dell'Italia entra in zona rossa e tutta la penisola si appresta a vivere la seconda Pasqua «distanziata», scoppia il caso della Valle d'Aosta. La più piccola regione italiana tra le poche rimaste in zona arancione (il giallo come si sa è stato temporaneamente cancellato e la sola Sardegna resta in bianco) dice no agli spostamenti nelle Seconde case sul proprio territorio. Il diktat compare in un'ordinanza del presidente della regione autonoma firmata sabato scorso. «Fatti salvi - vi si legge - i casi di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, a coloro che non risiedono nel territorio della Regione non sono consentiti gli spostamenti in ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Andrea Cuomo Casi in aumento, la Regione smentisce il governo e scongiura l'"invasione" Nel giorno in cui quasi tre quarti dell'Italia entra in zona rossa e tutta la penisola si appresta a vivere la seconda Pasqua «distanziata», scoppia il caso dellad'. La più piccola regione italiana tra le poche rimaste in zona arancione (il giallo come si sa è stato temporaneamente cancellato e la sola Sardegna resta in bianco) dice no agli spostamenti nellesul proprio territorio. Il diktat compare in un'ordinanza del presidente della regione autonoma firmata sabato scorso. «Fatti salvi - vi si legge - i casi di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, a coloro che non risiedono nel territorio della Regione non sono consentiti gli spostamenti in ...

