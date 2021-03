WTA Guadalajara 2021, trionfa Sorribes Tormo. Sconfitta in finale Eugenie Bouchard (Di domenica 14 marzo 2021) Sara Sorribes Tormo trionfa nel torneo WTA di Guadalajara. La spagnola ha sconfitto in finale la canadese Eugenie Bouchard con il punteggio di 6-2 7-5. La nordamericana è ancora lontanissima dall’incredibile tennis espresso fino al 2014 ma pian pianino, dopo tanti anni di buio totale, sta risalendo la china e attualmente occupa la posizione 116 virtuale del ranking WTA. Tornando alla partita Sorribes Tormo è partita subito molto forte con un break piazzato nel terzo gioco (2-1). La reazione di Bouchard è arrivata immediatamente ma l’iberica è stata brava ad annullare ben quattro occasioni per il pareggio all’avversaria (3-1). La tennista numero 71 del mondo, dopo aver salvato il suo turno di servizio dall’ennesimo ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Saranel torneo WTA di. La spagnola ha sconfitto inla canadesecon il punteggio di 6-2 7-5. La nordamericana è ancora lontanissima dall’incredibile tennis espresso fino al 2014 ma pian pianino, dopo tanti anni di buio totale, sta risalendo la china e attualmente occupa la posizione 116 virtuale del ranking WTA. Tornando alla partitaè partita subito molto forte con un break piazzato nel terzo gioco (2-1). La reazione diè arrivata immediatamente ma l’iberica è stata brava ad annullare ben quattro occasioni per il pareggio all’avversaria (3-1). La tennista numero 71 del mondo, dopo aver salvato il suo turno di servizio dall’ennesimo ...

