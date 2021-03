Vaccini anti Covid a Napoli, dopo gli 80 enni tocca ai soggetti fragili: si parte il 16 con i pazienti oncologici (Di domenica 14 marzo 2021) Si parte martedì 16 marzo con le prime vaccinazioni dei pazienti oncologici ed ematologici dell’Istituto dei tumori di Napoli. dopo gli ultraottantenni la Regione Campania da il via anche alla vaccinazione dei pazienti più fragili. Il vaccino sarà il Pfizer e i soggetti da sottoporre alla vaccinazione verranno individuati direttamente dagli oncologi che conoscono le loro condizioni di salute, li segnaleranno alla direzione medica di presidio che passerà l’elenco al numero verde del Pascale i cui operatori contatteranno i pazienti, li inviteranno e, se vorranno vaccinarsi, li prenoteranno. Una battaglia di civiltà, la definisce il direttore generale, Attilio Bianchi Si parte martedì, con 60 ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Simartedì 16 marzo con le prime vaccinazioni deied ematologici dell’Istituto dei tumori digli ultraottantla Regione Campania da il via anche alla vaccinazione deipiù. Il vaccino sarà il Pfizer e ida sottoporre alla vaccinazione verranno individuati direttamente dagli oncologi che conoscono le loro condizioni di salute, li segnaleranno alla direzione medica di presidio che passerà l’elenco al numero verde del Pascale i cui operatori contatteranno i, li inviteranno e, se vorranno vaccinarsi, li prenoteranno. Una battaglia di civiltà, la definisce il direttore generale, Attilio Bianchi Simartedì, con 60 ...

