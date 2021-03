Ultimo sabato in zona gialla: party tra minorenni e poi alcolici e marijuana in un bar a Trastevere (Di domenica 14 marzo 2021) L’Ultimo weekend in zona gialla ha visto impegnate le forze dell’ordine per contrastare i tanti assembramenti verificatosi. In particolare i Carabinieri hanno riscontrato non poche irregolarità nel corso della serata di sabato. I militari del Nucleo Radiomobile di Roma hanno interrotto una festa privata, organizzata in un B&B in via Goffredo Mameli. Il party è stato bloccato e sono stati sorpresi 12 giovani, tra cui 4 minorenni, tutti sanzionati. Anche nei quartieri Nomentano, Salario, Trieste e piazza Bologna, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno dato vita ad un massiccio dispositivo di controllo. Durante il quale è stato sanzionato il titolare di un bar che ha consentito la somministrazione di bevande oltre l’orario consentito. Nel locale sono state infatti trovate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 marzo 2021) L’weekend inha visto impegnate le forze dell’ordine per contrastare i tanti assembramenti verificatosi. In particolare i Carabinieri hanno riscontrato non poche irregolarità nel corso della serata di. I militari del Nucleo Radiomobile di Roma hanno interrotto una festa privata, organizzata in un B&B in via Goffredo Mameli. Ilè stato bloccato e sono stati sorpresi 12 giovani, tra cui 4, tutti sanzionati. Anche nei quartieri Nomentano, Salario, Trieste e piazza Bologna, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno dato vita ad un massiccio dispositivo di controllo. Durante il quale è stato sanzionato il titolare di un bar che ha consentito la somministrazione di bevande oltre l’orario consentito. Nel locale sono state infatti trovate ...

