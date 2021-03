Traffico Roma del 14-03-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano dellaTeramo si viaggia senza disagi anche sull’intero tratto della tangenziale est e ricordiamo che la prevista domenica ecologica programmata per oggi 14 marzo è stata rinviata a data da destinarsi si Rimane confermata la consueta area pedonale per via dei Fori Imperiali con le conseguenti deviazioni per le linee bus della zona e per lavori di potatura fino al 22 aprile possibili difficoltà alla circolazione e chiusure temporanee su Viale delle provincie tra piazza Bologna e Piazzale delle Province In entrambe le direzioni E da domani lunedì 15 marzo interventi di manutenzione straordinaria comporteranno invece la chiusura di via Sant’Ippolito in prossimità di largo dello scautismo infine sulla ...