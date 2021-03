Tommaso Zorzi defollowa su Instagram alcuni ex coinquilini del GF Vip (Di domenica 14 marzo 2021) La pulizia contatti di Tommaso Tommaso Zorzi ha fatto una vera e propria strage di seguiti su Instagram. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ieri pomeriggio si è cimentato in una sessione di “pulizia contatti” e ha smesso di seguire diversi protagonisti dell’ultima edizione del reality. Ma non solo. “Sto facendo una di quelle L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 14 marzo 2021) La pulizia contatti diha fatto una vera e propria strage di seguiti su. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ieri pomeriggio si è cimentato in una sessione di “pulizia contatti” e ha smesso di seguire diversi protagonisti dell’ultima edizione del reality. Ma non solo. “Sto facendo una di quelle L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Nome in codice: PAZZESKA MILANO Ruolo: OPINIONISTA UFFICIALE Benvenuto in squadra, Tommaso! ?? ??#Isola… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - MediasetPlay : Un grande ciao da Le Iene, Tommaso... ?? #GFVIP - BrilloNic : RT @Cambiacasacca: Siamo ragionevoli. Sti morti a seguito del vaccino sono in percentuale 0 virgola qualcosa. Irrilevanti. Mica come i mort… - irishcharm93 : RT @virginiaferroo: 'missione compiuta' 'ci hanno visti?' NONO MACCHÉ @stefyorlando @tommaso_zorzi #tzvip #sovip -