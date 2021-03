Taranto: anziano in quarantena precipita dal quarto piano. Salvo Stando a ricostruzioni ha perso l'equilibrio stendendo i panni (Di domenica 14 marzo 2021) L’uomo è stato trasportato in codice rosso al “Moscati”, non è in pericolo di vita. In casa in quarantena perché risultato positivo al test corona virus, mentre stendeva i panni si è sporto dal balcone perdendo l’equilibrio e cadendo dal quarto piano. Alcune sbarre di ferro ai piani inferiori, Stando a ricostruzioni, si sono rivelate provvidenziali nell’attutire la caduta. L'articolo Taranto: anziano in quarantena precipita dal quarto piano. Salvo <small class="subtitle">Stando a ricostruzioni ha perso l'equilibrio stendendo i panni</small> ... Leggi su noinotizie (Di domenica 14 marzo 2021) L’uomo è stato trasportato in codice rosso al “Moscati”, non è in pericolo di vita. In casa inperché risultato positivo al test corona virus, mentre stendeva isi è sporto dal balcone perdendo l’e cadendo dal. Alcune sbarre di ferro ai piani inferiori,, si sono rivelate provvidenziali nell’attutire la caduta. L'articoloindal hal' ...

