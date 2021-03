Serie C, Albinoleffe-Pro Patria: prosegue l’operazione playoff (Di domenica 14 marzo 2021) Albinoleffe e Pro Patria si affrontano oggi dalle 15.00 al “Città di Gorgonzola”, per la 30a giornata di campionato di Serie C girone A. I padroni di casa cercano di riprendere a correre per non perdere il treno chiamato playoff, ma la squadra di Javorcic è in un buon momento, per nulla disposta a decelerare. Le ultime sulla gara. Il momento dell’Albinoleffe La formazione di Zaffaroni torna in campo oggi, dopo la sconfitta subita sette giorni fa, in trasferta, sul campo dell’Alessandria. Gara sfortunata, quella dell’Albinoleffe contro i grigi, che prima è passata in svantaggio al 9’ minuto per il gol di Di Quinzio, poi con Giorgione è riuscita a pareggiare i conti, ma alla fine, mentre già il sipario era pronto per chiudersi, un gol di Di Gennaro ha definitivamente portato i tre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021)e Prosi affrontano oggi dalle 15.00 al “Città di Gorgonzola”, per la 30a giornata di campionato diC girone A. I padroni di casa cercano di riprendere a correre per non perdere il treno chiamato, ma la squadra di Javorcic è in un buon momento, per nulla disposta a decelerare. Le ultime sulla gara. Il momento dell’La formazione di Zaffaroni torna in campo oggi, dopo la sconfitta subita sette giorni fa, in trasferta, sul campo dell’Alessandria. Gara sfortunata, quella dell’contro i grigi, che prima è passata in svantaggio al 9’ minuto per il gol di Di Quinzio, poi con Giorgione è riuscita a pareggiare i conti, ma alla fine, mentre già il sipario era pronto per chiudersi, un gol di Di Gennaro ha definitivamente portato i tre ...

Advertising

pirobluesky89 : RT @SoccerScientis: Italy Serie C outcomes predictions. #Soccer C - A: Renate 1 Albinoleffe 1 Pontedera X, 0-0 Grosseto 2 Carrarese 1 Ales… - SoccerScientis : Italy Serie C outcomes predictions. #Soccer C - A: Renate 1 Albinoleffe 1 Pontedera X, 0-0 Grosseto 2 Carrarese 1… - RadioGoldAl : Di Quinzio: 'Avanti così, da tempo non guardiamo la classifica. Il gol? Il mister vuole che osiamo' - MasputPutzu : Calcio, serie C, le pagelle dell’Alessandria contro l’Albinoleffe #alessandria #pagelle #seriec #calcio… - SprintLombardia : Alessandria-Albinoleffe Serie C: Giorgione risponde al capolavoro di Di Quinzio, Di Gennaro all'ultimo secondo libe… -