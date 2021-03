Semplici: “Primo tempo pessimo, abbiamo concesso troppe ripartenze. Mi assumo le responsabilità di questo ko” (Di domenica 14 marzo 2021) Il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, ha commentato a Sky Sport la sconfitta per 3-1 contro la Juventus. Queste le sue parole: “Primo tempo male. abbiamo concesso troppe ripartenze, ci siamo esposti alla loro bravura: ogni volta che ripartivano, non avevamo le giuste distanze tra i reparti. La mia squadra per salvarsi deve avere un altro atteggiamento, mi assumo le colpe di questo ko: oltre ai meriti della Juve, oggi ci abbiamo messo del nostro. Nella ripresa c’è stata una reazione, ma bisogna migliorare tanto”. Il contatto Cragno-Ronaldo?“Non voglio parlare dell’arbitraggio, vado avanti per la mia strada e lavoro per migliorare la mia squadra”. Non avete previsto una Juve doppiamente rabbiosa?“Lo sapevamo, ma ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Il tecnico del Cagliari, Leonardo, ha commentato a Sky Sport la sconfitta per 3-1 contro la Juventus. Queste le sue parole: “male., ci siamo esposti alla loro bravura: ogni volta che ripartivano, non avevamo le giuste distanze tra i reparti. La mia squadra per salvarsi deve avere un altro atteggiamento, mile colpe diko: oltre ai meriti della Juve, oggi cimesso del nostro. Nella ripresa c’è stata una reazione, ma bisogna migliorare tanto”. Il contatto Cragno-Ronaldo?“Non voglio parlare dell’arbitraggio, vado avanti per la mia strada e lavoro per migliorare la mia squadra”. Non avete previsto una Juve doppiamente rabbiosa?“Lo sapevamo, ma ...

Advertising

paocame79 : RT @Cagliari1920ne1: Semplici in conferenza stampa: 'Nel primo tempo siamo tornati in campo con il piglio giusto e ce la siamo giocata. Dob… - paocame79 : RT @Cagliari1920ne1: Semplici in conferenza stampa: 'Una squadra che lotta per salvarsi non può permettersi questi errori. Primo tempo non… - Cagliari1920ne1 : Semplici in conferenza stampa: 'Nel primo tempo siamo tornati in campo con il piglio giusto e ce la siamo giocata.… - Cagliari1920ne1 : Semplici in conferenza stampa: 'Una squadra che lotta per salvarsi non può permettersi questi errori. Primo tempo n… - Etzi2891 : Primo cambio effettuato da Mister @leo_semplici: OUT #Zappa IN @Asabob20. #CagliariJuve #Cagliari @SardegnaArena @SerieA #SerieATIM -