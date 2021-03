Pd: Letta, ‘tema primarie non c’entra con potere e poltrone, io sono qui per vincere’ (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Arrivando giovedì io ho visto che una buona parte delle tensioni interne è, o era mi pare che il tema sia stato superato, sulle primarie prima o dopo le elezioni, insomma come e quando si decide chi fa ilo parlamentare”. Lo dice Enrico Letta all’assemblea nazionale del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Arrivando giovedì io ho visto che una buona parte delle tensioni interne è, o era mi pare che il tema sia stato superato, sulleprima o dopo le elezioni, insomma come e quando si decide chi fa ilo parlamentare”. Lo dice Enricoall’assemblea nazionale del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

