Pd: Letta, 'su rappresentanza donne abbiamo un problema, sarà al centro della mia azione' (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Noi del Pd abbiamo un problema su questo tema" ovvero quello della rappresentanza femminile, "lo stesso modo in cui si è delineata la rappresentanza al governo dimostra che abbiamo un problema e il fatto che io sia qui, e non una donna, dimostra che c'è un problema e io mi assumerò fino in fondo la responsabilità di questo problema e lo metterò al centro della mia azione". Lo ha detto il candidato segretario del Pd, Enrico Letta, all'assemblea nazionale dem.

MToniolatti : RT @patriziaprestip: Ho molto apprezzato il passaggio di #Letta sulla rappresentanza delle donne al centro dell’azione politica e sui giova… - patriziaprestip : Ho molto apprezzato il passaggio di #Letta sulla rappresentanza delle donne al centro dell’azione politica e sui gi… - kleist13 : @Mysterytrains @ellyesse @OttoemezzoTW Schlein non è iscritta al PD (se non ricordo male). Spero in una collaborazi… - pesorati : @eziomauro @repubblica Adesso con Letta (il nipote) e Draghi (membro senior del gruppo dei 30), siamo messi benissi… - danielepg4 : @welikeduel Una puntata VOTA LETTA insomma. Mi fa piacere che il professor nipote si senta libero, noi invece stamo… -