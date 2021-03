Pd, in campo Letta ‘il federatore’: un nuovo Prodi per il centrosinistra? (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA – “Non avrei lasciato il lavoro che stavo facendo per portarvi a una sconfitta…” L’osservazione che spiazza tutti, Enrico Letta la fa sul finire della sua relazione all’assemblea.È il passaggio in cui l’allievo di Nino Andreatta (‘nulla di più sovversivo della verità‘, dice nel richiamarne la memoria) affronta le primarie, il tema più atteso da una parte dei dem. In soldoni: si tratta di decidere chi fa le liste, chi stabilisce le candidature alle politiche. Letta non dice se le primarie si terranno prima o dopo le elezioni per il Parlamento. Semplicemente il tema che per giorni ha dominato la discussione svanisce. “Non è più dirimente”, spiegano fonti di Base riformista, a conferma. Il ‘miracolo’ della pax interna si realizza con un doppio passaggio. Leggi su dire (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA – “Non avrei lasciato il lavoro che stavo facendo per portarvi a una sconfitta…” L’osservazione che spiazza tutti, Enrico Letta la fa sul finire della sua relazione all’assemblea.È il passaggio in cui l’allievo di Nino Andreatta (‘nulla di più sovversivo della verità‘, dice nel richiamarne la memoria) affronta le primarie, il tema più atteso da una parte dei dem. In soldoni: si tratta di decidere chi fa le liste, chi stabilisce le candidature alle politiche. Letta non dice se le primarie si terranno prima o dopo le elezioni per il Parlamento. Semplicemente il tema che per giorni ha dominato la discussione svanisce. “Non è più dirimente”, spiegano fonti di Base riformista, a conferma. Il ‘miracolo’ della pax interna si realizza con un doppio passaggio.

